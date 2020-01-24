港股ADR跌10點 騰訊ADR升4.3% 美期、亞股下跌
文章日期：2020年5月14日 08:56
美股大跌，不過港股ADR僅跌10點或0.04%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升4.3%，折合報448.27元；匯控（0005）跌1.56%，折合報38.29元；建行（0939）跌1.06%，折合報6.08元。
美股三大指數期貨現跌近0.3%，日股跌0.8%，韓股、澳股齊跌1.2%。
今日焦點股份可留意：
騰訊季績勝預期，ADR造好，留意今日表現。
彭博引述匯控（0005）的文件顯示，在3月份由於黃金市場混亂，導致黃金在倫敦和紐約兩間主要交易中心出現巨大差價，令該行一日內虧損約2億美元。匯控拒絕向彭博置評。
中芯國際（0981）首季純利按年大升4.2倍至6416.4萬美元（約5億港元），較市場預期的4396萬美元為佳，但較去年第四季少27.7%。
新秀麗（1910）今日將公布業績，瑞聲（2018）明日接力。
銀娛（0027）首季錄得淨收益為51億元，經調整EBITDA為2.83億元，好過預期的2.25億元，分別錄得按年跌60.7%及92.9%。
德昌電機（0179）公布今年3月底止全年業績，因一次過商譽及其他無形資產減值近7.96億美元，拖累年內由盈轉虧，蝕4.94億美元。
金斯瑞（1548）公布，就早前宣布分拆傳奇生物到美國上市一事，向美國證券交易委員會提交文件，預計其ADR將在納斯達克全球市場上市。
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