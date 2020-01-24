觀望中美前景美股道指低開62點，其後，聯儲局主席鮑威爾警告美國經濟面臨空前風險，如果財政和貨幣政策制定者不採取措施迎接挑戰，可能對家庭和企業造成持久傷害，又指現時並未考慮實施負利率，但並未完全排除未來將其作為一個潛在工具的選擇。言論拖累道指曾挫最多697點。

道瓊斯工業平均指數收跌516點，跌幅2.18%，報23247點。標普500指數收跌50點，跌幅1.75%，報2820點。納斯達克綜合指數收跌139點，或1.55%，報8863點。

聯合健康保險跌3.37%，報278美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低66點，而默沙東升0.91%，報77.89元，貢獻道指4點。

科技股方面，蘋果收市報307.65元，跌1.2%，谷歌母公司Alphabet收市報1348.33元，跌1.95%，亞馬遜收市報2367.92元，升0.46%，Facebook收市報205.1元，跌2.37%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.94%，報333點。德國DAX指數收跌2.56%，報10542點；法國CAC 40指數跌2.86%，報4344點；英國富時100指數收跌1.52%，報5904點。