白宮日前向勞工部及美國聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）致函，要求後者不要把政府公務員的退休金，投資在中國公司。當局成功施壓，FRTIB今晚發表聲明，表示會暫緩投資中國公司的計劃。

FRTIB的聲明指出，由於新冠肺炎疫情對全球經濟帶來重大影響，同時該委員會近日加入3名新的委員，經進一步研究後，決定延遲把資金投資在MSCI全球（美國除外）指數的決定。

FRTIB原預計從2020年中開始，將政府退休金中的國際股票指數投資基金（I Fund），由原本追蹤MSCI歐洲、MSCI澳洲及MSCI遠東指數，改為追蹤MSCI全球（美國除外）指數，更改投資基準後，便涵蓋中國市場，因此令整個400億美元（約3120億港元）的退休金計劃，估計當中約45億美元（約351億港元）會投資在中國股票。

本周初，美國國家安全顧問奧布萊恩及經濟顧問庫德洛代表白宮致函勞工部，指中國隱瞞新冠肺炎疫情，美國政府的退休金不應投資在中國公司。况且，因應疫情，中國與全球各國的關係將變得不明朗，在此時投資中國公司並非審慎之舉。另外，又指摘中國公司的財務數據造假，而且投資在中國公司，有國安風險及人權憂慮。