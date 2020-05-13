鮑威爾：經濟下滑情況為二戰以來最差 美股早段偏軟
文章日期：2020年5月13日 22:17
聯儲局主席鮑威爾向彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute）的網上研討會演講，形容疫情下的經濟前景充滿不確定性，經濟下滑的範圍和速度在現代並無先例，比二次大戰以來任何的衰退都要惡劣。
他暗示經濟難望迅速反彈，認為復蘇可能需要一段時間才能積聚動力，隨時間過去，流動性問題可能演變成償付問題。他形容，美國雖然採取了「及時」而「有力」的應對措施，但政府和央行未來仍需推出更多措施扶持經濟。他沒有透露具體的新措施，但表示額外的財政措施可能成本高昂，但若能避免長期經濟損失，並帶來強勁的復蘇，將值得支持。
美國眾院民主黨人早前公布新提案，建議向州和地方政府撥款近1萬億美元，並向多數美國群眾每人派發第二輪的1200美元現金。
美股早段偏軟，開市跌近200點，截至本港時間時上10時10分，道指報23610點，跌154點或0.7%，標普500指數微跌9點或0.3%，納指則升34點或0.4%。
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