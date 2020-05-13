三大國際評級機構中，目前僅標普未有在近一年下調香港的評級。

標普主權與國際公共產業融資部副董事尹睿昨表示，由於中國內地經濟下行以及最近重燃的社會事件，預計將繼續衝擊本地零售行業，香港被降級的風險急劇上升。

目前標普對香港的評級為「AA+」，是第二高的評級，亦較其餘兩家國際評級機構穆迪及惠譽均高出兩級。自去年中社會事件爆發以來，全球三大評級機構中，僅得標普未有下調香港的主權信貸評級。

尹睿表示，目前標普會繼續維持香港信貸評級「AA+」，但在內外因素影響下，經濟環境仍存在不確定性，坦言香港被降級的風險急劇上升，與區內其他地方一致。

她解釋，香港經濟在疫情衝擊下大受打擊，面對內地經濟的下行以及近日社會事件重燃，未來或將再衝擊本地零售行業，預料經濟將保持疲軟；此外港府動用財政儲備推出多項抗疫措施，估計這將會進一步削弱其未來的信貸實力，不過相信政府早前推出措施支援企業及就業，有利於日後的經濟復甦。

尹睿指，從中短期來看，香港仍然難以被其他城市包括上海或深圳等所取替，因為現時內地正面對甚多挑戰，包括國內的經濟增長、勞工市場、金融風險等，都是中央政府極度重視並想解決的問題，而香港具有龐大的國際資本流動市場，因此內地將繼續維持香港作為其發展的重要閘口（Gateway）。