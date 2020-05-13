亞視前執行董事盛品儒太太蔡一鳳日前再指著名影星趙薇丈夫、雲鋒金融（0376）前非執董黃有龍拖欠近2億元債務，黃有龍昨日透過律師發聲明反擊，除指蔡一鳳指控不符事實外，更稱已主動同意加入該案成為與訟人，並已提交抗辯及反申索書。此外，遭蔡一鳳入稟控告的另一人士Chow Hai Yan，據了解原為黃有龍助手，去年亦曾到警署報案，指他曾代表公司開出的一張6000萬元支票，遭人竄改資料。

本報曾就報案事件向警方查詢，警方回覆於去年8月18日接獲一名42歲姓周男子報案，指他曾代表其公司向一名40歲姓蔡女子發出一張面值約6000萬元支票，其後懷疑該支票被人竄改資料。該支票暫未被兌換，報案人沒有損失。案件暫列「求警調查」，由旺角警區跟進，現時未有人被捕。

蔡一鳳去年12月入稟法院指Chow Hai Yan欠債，同案將黃有龍列為被告，日前再指聯絡不到黃有龍，以及周五（15日）為最後限期。黃有龍昨日透過律師發聲明，指蔡一鳳對黃有龍作出與事實不符的指控，黃有龍現正考慮透過法律途徑追究；有關蔡一鳳於香港高等法院提出的申索，黃有龍已主動同意加入該案成為與訟人，並已聯同同案的周先生共同提交抗辯及反申索書，將全力抗辯並維護他們的法律權益；並指黃有龍會就報道或傳言而蒙受的一切損失，保留法律追究。

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