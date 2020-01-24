騰訊（700）今日舉行股東會，有股東關注騰訊（0700）投資眾多，旗下上市公司投資公允值超過4000億元人民幣，集團會否彷如軟銀公司因投資失利，對財務表現產生重大負面影響，總裁劉熾平指，騰訊有投資於未上市及已上市企業，雖然投資總額價值很大，但投資成本則低很多，現時投資總額升值近2000億元。劉熾平又稱，公司主要投資在互聯網企業，形容「在疫情下損傷不大」，部分企業更逆市擴大，而且部分投資公司會以聯營公司入賬，「股價上落不太影響（騰訊）損益表，以往很多賬面升值都無反映」。

疫情刺激騰訊手遊表現，劉熾平指，疫情期間手遊出現特別推動力，由於更多用戶居家隔離，手遊用戶數目以時長均大幅增加，情況由一開始只發生在內地，現時全球手遊業務都有較好的影響。他補充，隨著內地復工，遊戲業務已回到正常情況，劉熾平透露，手遊版《地下城與勇士》將於今年內在內地推出，而手機版《英雄聯盟》暫未獲版號，故未有推出時間表。

近期騰訊有份投資的閱文（0772）管理層大地震後，有作家不滿公司新合約，劉熾平表示，這是個特殊個案，閱文創業團隊希望可以退下來，故公司派出團隊交接，而早前的合約糾紛風波只是源於市場有誤解，涉事合約是去年推出的，對於合約在在不合理地方，新團隊已承諾會作修改，對閱文未來有信心。

記者：李哲毅

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