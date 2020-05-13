德昌電機（0179）公布今年3月底止全年業績，期內因應新冠肺炎對來年經營的影響，作一次過商譽及其他無形資產減值近7.96億元（美元、下同）（62.09億港元），拖累年內由盈轉虧，蝕4.94億美元（約38.53億港元）。基本溢利達1.91億元（14.89億港元），按年下跌17%。在當前環境下，該集團擬保留現金經營，期內不派末期息。

期內德昌電機頭9個月受到製造業，特別是汽車業衰退影響，到今年首季進一步受到新冠肺炎疫情拖累，不過，該集團表示，其經營所得的自由現金流量，由去年的5600萬元上升至共2.41億元。年終的總債務佔資本比率為18%，按年減少3個百分點。汽車產品及工商用品佔整體營業額比重分別為79%及21%，各佔24.39億及6.32億元，分別按年跌4%及16%。

集團主席汪穗中展望，今個財政年度首季的銷售水平將會比去年同期明顯遜色。他們亦留意到有跡象顯示，內地汽車銷售有所回升及他們大部分大型汽車及工業客戶正在籌備重啟設在歐洲和北美洲廠房的生產業務，儘管這令人鼓舞，但目前尚未能準確預測未來數月終端市場的實際消費需求。

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