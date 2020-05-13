騰訊（0700）公布今年首季業績，內地新冠肺炎疫情帶動手遊業務造好，期內手遊收入為347.56億元（人民幣，下同），對比去年同期的212億元，按年暴增逾6成，而PC遊戲收入為117.95億元。騰訊預期，隨著各地陸續復工，遊戲的用戶使用時長及遊戲內消費活動將大致回復正常水平，但相信遊戲行業已從結構上擴大了其長期受眾及吸引力。

騰訊指，集團更新部分遊戲，提高了日活躍賬戶數，例如升級後的《王者榮耀》遊戲引擎，以及基於玩家定位的團隊玩法促進了用戶互動。《和平精英》與火箭少女101（騰訊旗下的偶像少女組合）的合作相當成功，令用戶活躍度再創新高。騰訊指出，由於中國不少網吧在疫情期間暫停營業，加上《地下城與勇士》表現遜色，國內業務受到影響。

另外，騰訊首季網絡廣告按年增長32%至177.13億元，當中社交及其他廣告收入增長47%至145.92億元，主要反映移動廣告聯盟及微信朋友圈的廣告庫存及曝光量增加而帶來的廣告收入增長。

媒體廣告收入則下降10%至31.21億元，騰訊解釋，受廣告主預算削減、綜藝節目拍攝延期及NBA賽事停播等影響，贊助廣告收入按年及按季下跌，而由於頭部劇集大受歡迎，加上居家令期間用戶對新聞及信息的需求增加，視頻和新聞平台的信息流廣告收入錄得按年及按季增長。

騰訊指，首季是市場推廣活動的傳統淡季，就行業而言，遊戲、互聯網 服務及在線教育在平台上的廣告開支有所上升，原因是居家令期間上述服務的消費出現增長；而快速消費品、汽車及旅遊的廣告開支則有所下降。

騰訊認為，未來廣告行業可能面臨多重阻力，包括消費者的互聯網使用時長回復正常水平，導致廣告曝光量增幅回落；互聯網服務廣告主重新調整獲客預算，以反映對客戶生命周期價值假設的修訂；以及跨國品牌受到本土市場疫情的影響，大幅削減其全球推廣預算。

記者：李哲毅

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