區塊鏈（Blockchain）於貿易融資方面的應用再有新進展。區塊鏈貿易融資平台Contour今宣布，在渣打集團（2888）、星展銀行、數字貨運合同管理公司Chinsay、無紙化貿易解決方案開發公司essDOCS等支持下，已完成與中國寶武鋼鐵集團及力拓集團的交易合作，是鐵礦石行業裡首宗跨境人民幣的數碼化貿易交易。

該交易是在區塊鏈Contour平台上，中國寶武及力拓首先透過Chinsay的智能合約平台（ICP）簽署貿易合同，力拓再以essDOCS提供的「CargoDocs單證準備解決方案」與船東和貨代聯合起草、審批、簽發交易的電子提單及支援單據，並由銀行提交予中國寶武，反映無紙化交易可以提高跨境貿易融資流程的效率與安全性。

Contour稱，公司已於3月與Chinsay的智能合約平台合作，以提供交易流程及數據，同時信用證（LC）的發行及合約條款的批准均是透過數碼電子化；Contour另一個合作方essDOCS則通過其CargoDocs服務，管理電子提單及其他文檔。至於其他合作銀行及公司，包括力拓、寶鋼、船舶代理商、船東、星展銀行及渣打銀行則會合作起草、批准、簽署、簽發、轉讓，再以電子方式展示電子提單並上載有關文件。

Contour指出，這將大大縮短各方傳遞實體貿易文件的周轉時間，同時可通過其「CargoDocs-Countour」界面啟用的集成數據流，從而加快整體的貿易融資速度。Contour首席執行官魏凱（Carl Wegner）亦表示，如今無縫及數碼簽發的信用證流程需求日益增加，傳統以紙張交易的緩慢流程或須淘汰，認為有效的解決方案對鋼鐵業的持續發展至關重要。

記者：溫藹紅

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