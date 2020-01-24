路透報道中國無意毀約，恒指今日由跌最多266點反彈至升最多74點，不過市場對中美關係前景仍然謹慎，恒指收市跌65點或0.27%，報24180點，走勢上，仍守住20天線(24157.56點)及50天線(24110.23點)。全日成交金額1035億元，較上日增加6.69%；國指升3點或0.04%，報9835點。北水今日淨買入33.9億元港股，是自4月17日以來最高。

中國無意毀約，貿易股普遍向上，萬洲（0288）升1.4%，收報7.24元；申洲國際（2313）升1.31%，收報92.7元；創科實業（0669）升0.77%，收報65.75元；瑞聲（2018）跌0.75%，收報39.75元；舜宇（2382）升0.84%，收報119.8元。

中生製藥（1177）升2.74%，收報12元，是升幅最大的藍籌；聯通（0762）跌2.24%，收報4.79元，是跌幅最大的藍籌，聯通等中資電信公司，目前正面對美國聯邦通訊委員會(FCC)威脅要禁止在美國運營，聯通表示美洲公司將充分配合FCC工作。

港交所（0388）升1.19%，收報254.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；友邦（1299）跌1.44%，收報68.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。

金沙（1928）母公司宣布放棄參與日本市場，金沙中國收報30.95元，跌2.06%。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報14.46元，跌2.95%；美高梅中國（2282）收報9.11元，跌2.36%；澳博控股（0880）收報8.11元，跌0.37%；永利澳門（1128）收報13.88元，跌2.8%；銀河娛樂（0027）收報52.4元，跌0.95%。

伊登軟件（1147）、Ritamix（1936）今日上市，開市齊齊低開逾20%，不過收市表現各異。伊登軟件收市報0.163元，較定價為0.25元，跌34.8%；Ritamix收市報2.76元，較定價1元，高出176%。

騰訊（0700）今日公布業績，績前收報429.6元，跌0.32%；阿里巴巴（9988）收報196.3元，跌1.7%；美團（3690）收報118.1元，升5.45%。

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