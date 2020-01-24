積金局在4月初推出指引，列出強積金退休投資方案原則，以助強積金成員在退休後繼續投資。宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，該行將會推出退休後提取收益的產品，以除追平通賬外再有可接受的回報為目標，作定期的現金分派。目前產品已經取得積金局的原則性批准，正在等待證監會的最終批准，希望在年底前可成為首間強積金受托人推出產品。

吳清發表示，投資退休方案在退休前的供款階段，以中長線投資以跑贏通脹並累積財富為目標，退休後的提取階段，則以定期派發穩定收入為目標。投資組合中，較大的比重會放在中至高風險的高評級環球企業債券，以長期通脹水平，再加上可接受的收益為目標作資產配置，並不會以高收益率作為目標。「如果以10厘為目標，這不是強積金可以做到」。

收費方面，吳清發表示積金局要求產品要在合理水平，因為供款期間客戶有基金轉換、資料更改等行政成本，因此退休後產品不涉及以上成本，應會在收費有所反映，惟未有透露實際水平。

目前市場已有政府年金等針對退休人士產品，供客戶提取強積金後再購買，吳清發指產品由供款階段至退休後提取階段皆為同一隻基金，不涉資產轉換，可免除市場風險。

宏利早前進行調查，預計退休後的強積金市場潛力，包括未來資產增長將高達920億元。有49%的受訪者表示對退休後提供穩定收益的強積金基金有興趣，其中有23%受訪者表示，會以增加額外自願性供款或可扣稅自願性供款，作退休投資產品的供款。

政府推出保就業計劃，由於審批以強積金供款資料作基礎，市傳近期強積金開戶申請激增，吳清發表示已積極處理開戶，目前已差不多處理完成。至於疫情下會否出現僱主拖欠強積金，他指對供款率有所影響但不太顯著。

記者：歐陽偉昉