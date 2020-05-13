日本電器生產商索尼(Sony)公布，受新型冠狀病毒爆發影響，集團第四季營業利潤下降57%，並且沒有提供今年的展望指引。

疫情打擊智能手機圖像傳感器、相機及電視的需求，公司今年1至3月份季度營業利潤354.5億日圓，低於市場預期的737.7億日圓，而去年同期為827.3億日圓。

公司去年度全年營業利潤下跌5.5%至8454.6億日圓。

由於疫情下有國家實施封城措施，經濟影響不確定性持續存在，Sony難以預測今年餘下時間電子產品銷售表現。

不過，多人留在家中並尋找娛樂，帶動公司遊戲業務表現，即使PlayStation 4熱潮已過高峰期，第四季度利潤只下降28%至462億日圓，跌幅少於市場。

在今年充滿不確定性的情況下，遊戲業務可能成為亮點，Sony計劃在年內假期購物旺季推出PlayStation 5。公司重申，將於年底推PlayStation 5，並否認疫情影響生產計劃及造成重大延誤。

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