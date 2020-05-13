早前紐約5月期油（WTI）價格歷史性跌至負數，導致買入中國銀行（3988）旗下掛鈎原油期貨產品「原油寶」的客戶，損失所有本金及保證金，事件引發大批投資者抗議。據《路透社》引述消息透露，中行表示願意承擔損失，並已對一半以上「原油寶」客戶完成賠付工作。

報道稱，中行已於上周表示會承擔因油價崩盤所造成的損失，及賠償投資者最多20%的投資本金，若中行承擔所有投資者的虧損，該交易將給中行帶來67億至70億元人民幣的損失。中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英表示，目前為止中行已完成超過50%的賠付，進度相對較快，但認為中行必須提出合理的協議，以減輕大規模法律糾紛的壓力及其金融穩定性問題。

報道引述兩位消息人士稱，中行對投資者的賠付，已得到監管機構及其主要股東包括政府的支持，客戶投資者對損失感到憤怒。報道又指，由國務院副總理劉鶴領導的金融穩定發展委員會於本月初已強調，與商品相關的金融產品風險，並敦促金融機構應保護投資者的合法權益。

記者：溫藹紅

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