【有片：選股王】方達短線有望續上 不妨候低吸
文章日期：2020年5月13日 13:01
港股表現硬淨，恒指今早低開後最多跌266點，低見23979點回升，半日升1點，收報24247點；國指升19點；大市半日成交567億元。
科技股做好，騰訊（0700）即將公布業績，股價升1%；美團（3690）升逾半成，阿里健康（0241）升半成。不過，阿里巴巴（9988）跌近2%。MSCI公布半年度指數成分股檢討結果，將更多消費、服務股獲納入中國指數。飛鶴（6186）升半成，潤啤（0291）升4%，海底撈（6862）安踏（2020）升3%、4%；醫藥、醫療設備、物管股均受到追捧。本地地產、濠賭股繼續有回吐，航空、金屬礦石受壓。
生物科技研發平台藥明生物（2269）再升半成再創上市新高，姊妹公司醫藥研發平台的藥明康德（2359）升4%，同業的方達（1521）追落後漲近8%。去年上市的方達，去年完成整體擴展及戰略收購，提升營運能力及業務發展，帶動去年收入增加兩成，未完成合約收入升近五成。去年EBITDA、純利升約六成。股價方面，方達昨升穿4.1元高位後今早進一步攀升，短線上望4.6元料有大阻力，不妨候小回至4.3元附近吸納，低收4元止蝕。
劉思明
明報投資版資深評論員
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