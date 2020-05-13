專線小巴營運商進智公交（0077）發盈警，預計截至3月底的財年撇除公共小巴牌照重估虧絀除前溢利將按年錄得減少約60%，原因是本財年第四季度期間的專線公共小巴服務的乘客量按年減少約23%。

集團更預告，由於政府採取更為嚴格的抗疫措施，四月份旗下專線公共小巴服務的乘客量持續地下降了約34%，預計將不可避免地在2020年4月份繼續錄得營運虧損。

但集團指，由於本年度的公共小巴牌照重估虧絀因公共小巴牌照的市值跌幅放緩而將減少約34%至4710萬元，故預期在計入非現金性之公共小巴牌照重估虧絀後，年度淨虧損按年約減少17%。

集團指，自2019年中以來，旗下部分專線公共小巴服務因社會動盪而間歇性中斷。自2020年1月下旬以來，在香港爆發的新冠病毒疫情給運輸業帶來了更嚴峻的影響。

學校停課、公私營部門採取在家工作安排及減少社交聚會等抗疫措施導致本財政年度第四季度期間的專線公共小巴服務的乘客量按年減少約23%。

集團已一直致力於通過減少服務班次和節省資源來控制運營成本。 然而，第四季度錄得的虧損導致本年度撇除公共小巴牌照重估虧絀前溢利與去年相比大幅下降約60%。

對於香港政府啟動了兩輪抗疫基金，進智公交預計其將符合資格在截至3月底的財年從政府獲得燃油補貼、工資補貼及給予綠色公共小巴客運營業証持有人之一次性補貼，將減輕集團的部分財務負擔。

不過，集團下一個財政年度的持續財務表現將取決疫情發展及香港經濟復蘇的進展。管理層相信，在公眾恢復正常生活後，集團之乘客量將逐步回升。

記者：方楚茵

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