港股今早延續美股跌勢，低開134點或0.55%，最多曾跌266點或1.1%，報23979點，而在路透報道指中國無意推翻中美首階段貿易協議後，恒指曾倒升最多47點，高見24292點，半日收市升1點或0.01%，報24247點，成交金額567億元；國指升19點或0.2%，報9851點。

半日23隻藍籌上升，23隻下跌，4隻不變。中生製藥（1177）升2.91%，收報12.02元，是升幅最大的藍籌。

金沙中國（1928）母公司拉斯維加斯金沙集團，放棄尋求在日本獲得賭場運營牌照，金沙中國跌2.06%，收報30.95元，是跌幅最大的藍籌。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報14.62元，跌1.88%；美高梅中國（2282）收報9.11元，跌2.36%；澳博控股（0880）收報8.11元，跌0.37%；永利澳門（1128）收報14元，跌1.96%；銀河娛樂（0027）收報52.35元，跌1.04%。

今日公布業績的騰訊（0700）升1.07%，收報435.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻30點。阿里巴巴（9988）收報196.6元，跌1.55%；美團（3690）收報117.9元，升5.27%。

友邦（1299）跌1.44%，收報68.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。

MSCI指數公布季檢結果，56隻股份獲納入中國指數，入選股份半日表現各異，中國飛鶴（6186）收報15.22元，升5.4%、保利物業（6049）收報84.8元，跌0.23%、愛康醫療（1789）收報23.3元，升3.09%、康希諾（06185）收報174.6元，升3.9%、維達（3331）收報23.75元，升5.3%。

而被剔出中國指數的有45隻，金隅（2009）收報1.92元，跌1.03%、大唐發電（0991）收報1.07元，升0.9%、馬鋼（0323）收報2.32元，跌0.4%、華電國際（1071）收報2.5元，升1.6%、中國外運（0598）收報1.76元，跌1.12%。

香港小型股指數方面，加入5隻股份，當中，港視（1137）收報4.64元，升3.3%、置富產業信託（0778）收報7.43元，升0.13%。剔出8隻股份，思捷（0330）收報0.65元，跌4.4%、I.T（0999）收報1.18元，跌4%。

中國小型股指數方面，加入36隻股份，微盟（2013）收報5.76元，升0.34%、貓眼娛樂（1896）收報12.04元，升2.3%，佳兆業美好（2168）收報33.85元，升10%、寶龍商業（9909）收報14.3元，升5.4%。剔出33隻股份，安東油田服務（3337）收報0.455元，無升跌、宏華（0196）收報0.232元，跌1.2%。

《南華早報》報道，國泰（0293）第三大股東卡塔爾航空，其行政總裁Akbar Al Baker表示，如果國泰航空需要注資，卡塔爾航空將支持。國泰半日收報8.98元，跌1.32%。

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