長建（1038）主席李澤鉅今日出席集團股東周年大會。有媒體詢問他身體抱恙，集團發言人回應稱，李澤鉅患感冒，有少許咳嗽。

李澤鉅在股東會後表示，長建於世界各地約3.3萬員工中，有25宗確診患上新冠狀病毒個案，其中有2宗身故個案，這兩宗個案都在英國發生。新西蘭、香港及中國則無感染個案；又稱，現時海外公司前線員工繼續外出工作，提供必要服務，而大部分後勤職員都在家工作。公司會為同事提供足夠的保護物資。

李澤鉅在股東會期間表示，新冠狀病毒疫情對全球差不多所有企業和業務都受影響，長建也不例如，惟集團大部分業務為基建及公用事業，所受影響相對不太嚴重。他說，疫情不會永遠存在，這些業務為優質資產，料恢復會相對地快。

李澤鉅稱，長建仍有不同的併購交易正洽談，惟受疫情影響，各國封關不能飛去互相探訪，盡職審查未能進行，併購步伐可能較慢。他指出，長建不會因疫情影響而難以融資，集團業務及現金流穩定，借貸不高，又稱一向是「銀行至愛」。

對於英國建議把今年企業稅率維持19%，而非按原定計劃降至17%。李澤鉅表示，長建的遞延稅項餘額需重新計算，預計對上半年業績會構成影響，但全年來說，不太重要(material)，且影響是非現金性質

對於近期油價大跌會否對長建旗下輸油管道資產Canadian Midsteam Assets影響，李澤鉅在股東會後稱，這已簽訂長期合約，故沒有影響。

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