《路透》引述三名消息人士報道，中國致力於履行與美國達成的第一階段貿易協議，並正努力兌現增加購買美國商品和服務的承諾。

中國4月進口的美國商品按美元計算較上年同期下降11.1%，主要原因是新冠肺炎疫情導致國內需求減弱。

《路透》引述兩位熟悉情況的北京官員報道，中國官方這幾個月多次在重要會議中討論疫情影響下如何最大限度履行貿易協議。其中一名官員指，若雙方都是朝著積極的方向邁進，個別月份沒能完成的協議採購額度，後續可以在其他月份中後補，又強調採購美國貨的同時，亦需考慮疫情帶來的困難。

《環球時報》早前引述與中國政府關係密切的消息人士報道，中國出現了要求重新評估中美第一階段貿易協議的鷹派聲音，部分顧問敦促重新進行磋商。惟消息人士對《路透》指，目前雙方團隊都無意推翻第一階段協議，重啟另一項協議談判的可能性亦不大，畢竟第一階段協議來之不易。

另一位接近決策層的中國官方人士表示，現在大方向上仍是會為落實第一階段協議而努力，如果輕易遭到終止會對雙方造成壞影響。「由於疫情遇到的困難是雙方都正在面臨的現實問題，需要不斷溝通和協調才能完成，只有這樣才能有機會開啟下一階段的談判」。該人士又指，隨著國內疫情受控，中國的進口採購步伐正逐漸加快，以彌補有所滯後的進度，疫情的爆發考驗中國的購買需求，也同樣考驗美國的供應能力。

根據今年1月簽署的第一階段貿易協議，中方承諾在兩年內增加購買至少2000億美元的美國商品和服務，美方則同意分階段降低中國輸美商品關稅。

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