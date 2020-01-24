美股向下，港股今早低開134點或0.56%，報24111點，成交金額35億元；國指今早低開53點或0.55%，報9778點。

中生製藥（1177）升0.86%，報11.78元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌1.52%，報117元，是跌幅最大的藍籌。領展（0823）升0.67%，報68元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；友邦（1299）跌0.79%，報69元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。

騰訊今日公布業績，市場預計騰訊第一季度收入將增長18%，低於之前20%的季度增幅。騰訊開市跌0.65%，報428.2元。

今日亦會公布業績，開市前表現如下，中芯國際（0981）開市報16.8元，跌1.98%、德昌電機（0179）開市報12.58元，無升跌。

伊登軟件（1147）、Ritamix（1936）今日上市。伊登軟件開市報0.191元，較定價為0.25元，跌23.6%；Ritamix開市報0.8元，跌20%。

康希諾生物（6185）公布，與加拿大國家研究委員會展開合作，共同推進重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（「Ad5-nCoV」）在加拿大的臨床試驗。開市報176元，升4.76%。

中美因疫情問題再度角力，白宮要求政府退休金不投資中國股票，留意市場氣氛及貿易股表現。A股ETF方面，南方A50（2822）無升跌，報14元。貿易股方面，萬洲（0288）跌0.7%，報7.09元；申洲國際（2313）跌0.55%，報91元；創科實業（0669）跌0.54%，報64.9元；瑞聲（2018）跌0.87%，報39.7元；舜宇跌1.52%。

利豐（0494）私有化計劃獲通過，本周五為最後交易日。開市報1.24元，升2.4%。

朗廷酒店投資（1270）公布，因疫情影響營運，信託集團酒店的合計經營毛利 （扣除全球市場推廣費用前）較去年同期下跌大約110%，公司預期將不會派發截至今年6月底止六個月的中期分派予股份合訂單位持有人。開市報1.22元，跌6.15%。

根據長江實業（1113）最新股權申報顯示，集團資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅，在5月8日經李嘉誠（環球基金會），以每股平均價48.5698元，增持長實88.35萬股，涉資4291.14萬元。長實開市報47.9元，跌0.72%。

其他報道

【A股開市】三大指數低開 滬指跌0.3%

【開市焦點】港股ADR跌152點 騰訊、中芯今公布業績

【限制派息】聯儲局副主席：或限制華爾街銀行派發股息

【新型疫苗】康希諾：推進重組新型冠狀病毒疫苗臨床試驗

【歐美戰報】憂經濟復蘇遇挫折 道指尾市急跌 收市挫457點

澳洲基金曾洽購西隧股權 港通未公布下拒絕