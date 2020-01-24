美股急挫，港股ADR跌152點或0.63%，報24092點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.46%，折合報429元；匯控（0005）跌1.27%，折合報38.8元；建行（0939）跌0.91%，折合報6.1元。

今日焦點股份可留意：

騰訊今日公布業績，市場預計騰訊第一季度收入將增長18%，低於之前20%的季度增幅。

今日亦會公布業績的還包括中芯國際（0981）、德昌電機（0179）等。

伊登軟件（1147）、Ritamix（1936）今日上市。伊登軟件定價為0.25元；Ritamix定價為1元。

康希諾生物（6185）公布，與加拿大國家研究委員會展開合作，共同推進重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（「Ad5-nCoV」）在加拿大的臨床試驗。

中美因疫情問題再度角力，白宮要求政府退休金不投資中國股票，留意市場氣氛及貿易股表現。

利豐（0494）私有化計劃獲通過，本周五為最後交易日。

朗廷酒店投資（1270）公布，因疫情影響營運，信託集團酒店的合計經營毛利 （扣除全球市場推廣費用前）較去年同期下跌大約110%，公司預期將不會派發截至今年6月底止六個月的中期分派予股份合訂單位持有人。

根據長江實業（1113）最新股權申報顯示，集團資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅，在5月8日經李嘉誠（環球基金會），以每股平均價48.5698元，增持長實88.35萬股，涉資4291.14萬元。