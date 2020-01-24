聯儲局副主席Quarles表示，聯儲局可能會通過提高資本金要求來限制華爾街銀行的分紅能力，而美國總統特朗普呼籲實施負利率，銀行股拖累大市；另一方面，美國最高傳染病官員表示，各州重新開放得太快可能「使經濟復蘇之路遭遇挫折」，言論影響，美股高開70點後，尾市急跌最多460點。

道瓊斯工業平均指數收跌457點，跌幅1.89%，報23764點。標普500指數收跌60點，跌幅2.06%，報2870點。納斯達克綜合指數收跌189點，或2.07%，報9002點。

高盛跌3.25%，報177.21美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低40點，而Walmart 升0.09%，報123.78元，貢獻道指0.75點。

科技股方面，蘋果收市報311.41元，跌1.14%，谷歌母公司Alphabet收市報1375.18元，跌2.02%，亞馬遜收市報2356.95元，跌2.16%，Facebook收市報210.1元，跌1.44%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.26%，報340點。德國DAX指數收跌0.06%，報10819點；法國CAC 40指數跌0.4%，報4472點；英國富時100指數收漲0.93%，報5994點。