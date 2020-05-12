美國國家安全顧問Robert C. O'Brien及經濟顧問Lawrence Kudlow致函勞工部，表示因中國隱瞞疫情，而且中國公司多數存在背景問題及財務造假的風險，因此希望美國聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）不要把政府的退休金，投資在中國股票。

美國Fox新聞及彭博社披露了這封信件。信中指出，中國隱瞞新冠肺炎疫情，美國政府的退休金不應投資在中國公司。况且，因應疫情，中國與全球各國的關係將變得不明朗，在此時投資中國公司並非審慎之舉。另外，信中又提到在美國上市的中國公司，曾多次出現財務造假，但根據中國法律，美國的監管機構無法直接在中國境內調查及取證，以致難以審核中國公司的財務數據。

信中又提到國家安全問題，認為投資中國公司有國安風險及人權憂慮，例如投資計劃內的部分公司涉及向中國軍隊提供服務，或協助中國打壓人權。白宮認為退休金有其他替代投資可用。

美國勞工部長Eugene Scalia收到白宮的信件後，隨即致函FRTIB，表達白宮的憂慮，及要求該委員會在本周三前回覆，是否要更改投資計劃，變為不投資中國公司。

是次白宮官員發信要求聯邦政府退休金不投資中國股票，事件緣於FRTIB在2017年作出一項決定，當年決定從2020年中開始，將政府退休金中的國際股票指數投資基金（I Fund），由原本追蹤MSCI歐洲、MSCI澳洲及MSCI遠東指數，改為追蹤MSCI全球（美國除外）指數，更改投資基準後，便涵蓋了包括中國市場在內，因此令整個400億美元（約3120億港元）的退休金計劃，估計當中約45億美元（約351億港元）會投資在中國股票。