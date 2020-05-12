生科股接力上市，開拓藥業（9936）今日首日招股，以孖展成績而言，表現較近期B股稍顯乏力。本報統計6間券商孖展，共計借出113.08億元，該股公開發售集資額1.86億元，相當於公開發售超購59倍。其中輝立借出64億元，耀才借出31億元，信誠借出5億元，致富借出3.1億元，時富借出5000萬元，內地券商富途則借出9.48億元。

首日錄逾百億孖展，以新股而言成績已十分不錯，但根據早前統計，康方生物（9926）首日曾錄得276億元孖展，沛嘉醫療（9996）更一日吸納350億元孖展。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稍早前對本報表示，已為開拓預留250億元至300億元孖展額，銀碼與早前其他生科股相若，並未因為沛嘉巨額凍資而減少。他解釋，沛嘉醫療將於周四（5月14日）公布認購結果，撞正開拓最後一日孖展認購，因此資金解凍後仍可博一博開拓。信誠證券聯席董事張智威則認為，市場亦有可能因今日大市走低而信心較低，加上開拓基投數目較少，當中未有明星基金參與，同樣令部分散戶卻步。

開拓藥業此次招股價介乎17.8至20.15元，每手500股，入場費10176.53元，最多集資18.61億元，規模略較沛嘉為細。基石投資者包括格力金控，弘暉資本及睿遠基金。招股期至本周五（5月15日）上午12時截飛，預計5月22日掛牌。

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