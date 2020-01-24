根據瑞幸咖啡向美國證會（SEC）所提交文件，資本集團（Capital Group）旗下基金Captial Research Global Investor（CRGI）已沽清其於瑞幸的持股，涉及約7152萬股或瑞幸9.2%股權。根據文件，CRGI申報，現時在瑞幸流通的77.5億股份中持有權益已經為0。而於今年2月，CRGI仍持有瑞幸7152萬股。

內媒報道，截至去年5月底，CRGI持有股份僅有約4632萬股，與今年2月的持股比例相比較，可發現其去年下半年曾頻繁增持瑞幸。本報計算，瑞幸1月高位曾見51.38美元，停牌前收報價4.39美元，以7152萬股計算，CRGI此筆投資蒸發約33.6億美元（折合約257億港元）。

資料顯示，資本集團為美國最老牌資管公司之一，管理資產以兆億計，而CRGI則為其旗下分支投資公司。根據外國數據庫資料，截至去年底，CRGI管理資產總值高達3334億美元，部分持倉包括中概股巨頭阿里巴巴2829萬股，價值約60億美元。此外其主要持倉包括Facebook、Microsoft、Netflix等。

瑞幸咖啡今年4月自爆財務造假，涉及22億元人民幣收入，現仍正停牌，並受SEC、中證監調查。

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