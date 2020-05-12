惠譽發表報告指，今年首四個月，已有阿根廷、厄瓜多爾和黎巴嫩的主權債務出現違約，追平2017年主權國違約3次的紀錄。惠譽相信今年仍有主權債務違約，數字將創歷年的新高。

惠譽指，新冠肺炎疫情加上油價崩盤，加上大量資本外流和美元急升，令環球經濟和主權前景空前快速、嚴重並廣泛地的惡化。依賴商品出口、旅遊業或外匯收入的國家，其主權債務面臨的風險最大。另外，擁有大量外部融資需求、外幣債務、熱錢流入且低儲備緩衝，或高債務、政策信譽差的信用基礎薄弱國家，亦面臨風險。

惠譽表示，今年首四個月以來，已有25個主權評級下降，其中有4個跌至CCC級以下，即顯示有明顯風險，除阿根廷、厄瓜多爾和黎巴嫩以外，加蓬，莫桑比克，剛果共和國和蘇里南和贊比亞的評級列為CCC級以下。該行統計，在1995年至2019年內，CCC級國家的平均每年違約率為26.5%，5年內出現違約的比率為38.5%。

此外，今年首四個月，惠譽下調評級展望至負面的淨額為28次，相對2019年只為4次，與下調評級次數均創歷年新高。

記者：歐陽偉昉

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