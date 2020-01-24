內地《2020新財富500富人榜》榜單公布，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲取代騰訊（0700）主席馬化騰成為首富，總財富3021.4億元（人民幣，下同），一年間財富暴增800億元。

內媒更幫馬雲計一下時薪，發現按一年365天，每天24小時計算，馬雲每小時淨賺913萬元（折合約998萬港元），時薪已超過不少上市公司高管年薪。

首10名富豪中，4名來自地產行業、4名來自科網行業，其餘為醫藥及消費行業。

當中今年排名第2的馬化騰身家為2767.3億元、中國恒大（3333）許家印身家為1981億元，排名第3。

其餘為排名第4、身家1769.2億元的碧桂園（2007）聯席主席楊惠妍，第5名為身家暴增1100億元至1738.8億元的恒瑞醫藥、翰森製藥（3692）孫飄揚、鍾慧娟夫婦。

第6至10名分別為美的集團的何享健家族、萬達集團王健林及王思聰、拼多多創始人黃崢、網易創始人丁磊及海底撈（6862）創辦人張勇及舒萍。當中，張勇、舒萍夫婦、孫飄揚、鍾慧娟夫婦及黃崢均是首次打入十強。

據報道指，在500名中國最富有的人士中，已有高達96人產自科網行業，比地產富人高出50%。