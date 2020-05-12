康宏（1019）前執行董事曹貴子串謀詐騙一察續訊，康宏首席人才及企業文化總監黃雪輝繼續，接受第二被告前財務總監陳麗兒的代表資深大律師黃佩琪盤問時回應指，有聽聞過曹貴子和現任執行董事吳榮輝之間不和，尤其在2017年8月曹貴子發盤提出公司減人工，他們在得悉情況後，曾經找過吳榮輝討論，但是吳榮輝一直未能夠安排時間會面去討論。她不諱言，吳榮輝是受減薪影響的一員，但是她不知道，減薪行動已獲董事會批准。。

黃雪輝表示，不覺得自己是吳榮輝的左右手，亦不同意黃佩琪指控她是吳榮輝的同黨。她指出，當年因為公司局面動盪，才願意去走馬上任，擔任執行董事職務，藉此改善與同事之間的溝通，令同事不要太驚恐。

在第三被告亦即康宏時任董事陳毅凱的代表資深大律師許紹鼎盤問時，黃雪輝透露，是時任康宏行政總裁麥光耀通知她，公司會聘任陳毅凱加入公司，但是在陳的履歷表內，看不到陳有否在澳洲執業，亦看不到陳在港有否註冊會計師公會的註冊會計師資格。同時她亦不知道，具備澳洲的註冊會計師資格，來港執業時需要轉換資格，才能夠在港執業。

記者：陳偉燊

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