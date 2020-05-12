金發局就香港離岸人民幣市場發展發表報告，報告認為，香港離岸人民幣市場有一定的不足，例如在債券託管功能對比國際託管機構存在不足；因為內地需時審批流程和監管，離岸人民幣債券發行廣度有提升空間；離岸人民幣產品種類有空間進一步豐富；保險連結證券市場仍有待建立等。

報告作出多項建議，包括增強香港債券託管機構的扺押品管理功能，實現美元、歐元、人民幣等多幣種的債券結算交收；建設完善多元的人民幣債券發行體系，發展人民幣債券指數掛鈎產品，並豐富包括外匯對沖、資產管理、資產證券化、風險管理在內的產品和服務創新；發揮香港超級聯繫人的角色，借助 「互聯互通」制度對接優勢，連動自貿區、大灣區企業、金融機構等以半離岸身份參與跨境人民幣業務等。

金發局內地機遇小組成員巴曙松認為，現在是繼2008年金融海嘯以後，人民幣資產國際化另一個重要窗口。新冠肺炎疫情下，環球主要央行將利息降至零息，負收益率資產規模達逾16萬億美元。人民幣資產利率仍在正常區間，經濟亦開始復工復產，或觸發全球資產重新配置，吸引更多國際資本流入。

在岸債市逐步向外資開放，巴曙松認為，離岸市場發展需要得到在岸市場體量支持，不過在岸市場開放要取成效，需要離岸市場開放互動。金發局董事會成員丁晨指出，對比2014年離岸資金池達到最鼎盛時，現時發債、資金池規模均有不同程度的縮減，但香港發揮資金進出內地的功能有所擴大，去年外資經香港流入內地債市按年升32%，流入股市升80%。

債券通北向交易已在2017年開通，南向交易未有下文，巴曙松指出，在銀行間債券交易市場即使沒有南向通，內地主要銀行等交易主體已有投資海外債券的渠道。至於交易所渠道，中證監已在不同場合表示，下一步工作重要是促進交易所債券市場互聯互通，意味交易所互聯互通已列入工作日程。他認為交易所市場交易較靈活，規模不大，「很難看到目前有多大挑戰」。

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