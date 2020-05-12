朗廷酒店投資（1270）公布，截至今年3月底止三個月期間，由於爆發新型冠狀病毒繼續嚴重影響信託集團下之酒店業務營運，信託集團酒店的合計經營毛利 （扣除全球市場推廣費用前）較去年同期下跌大約110%，期內合計浮動租金收入較去年同期大幅下跌。

該公司預期，在新型冠狀病毒肆虐期間限制了旅遊及社交聚會下，酒店業務營運將會繼續受到嚴重影響。信託集團將繼續每年獲得固定租金收入2.25億元，但此收入將被融資及營運成本所抵銷。由於業績惡化，公司預期將不會派發截至今年6月底止六個月的中期分派予股份合訂單位持有人。翻查紀錄，是次為2013年上市以來首次暫停中期分派。

根據去年11月29日的信貸協議，有關本金總額不超過75億元的定期及循環貸款，信託集團必須履行特定財務契約，包括但不限於維持信託集團酒店物業的最低利息覆蓋率和最高貸款與估值比率。根據貸款協議規定，在未符合財務契約的情況下，信託集團必須採取補救措施，包括但不限於向擔保代理存入額外現金以恢復最低利息覆蓋率或預付部分的未償還貸款以恢復酒店物業的最高貸款與估值比率。

朗廷指，基於信託及公司今年首季的未經審核管理資料，料於今年度第三季啓動上述緩解機制。信託集團將聘請財務顧問以協助董事會評估信託集團的融資方案，包括但不限於配售股份合訂單位或供股份合訂單位，以符合貸款協議下的要求及新營商環境。

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