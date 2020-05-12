大和發表報告指，領展（0823）在港的零售物業組合相比同業定位不差，並且見到該股有空間進一步尋求提升市場佔有率，亦預期該股不會減少派息，因此重申該股「購入」評級，目標價則由原先的97.6元，降至84元。

該行經審視香港的零售物業前景及領展的最新公佈，認為領展遇到的問題，屬周期性，而非結構性，因此認為領展仍有空間在香港零售物業市場擴展，而非沒有增長，現時正是「購入」領展的時候。儘管零售物業面對挑戰，但是領展的物業定位不差，並處於重置（reset）階段，零售行業受壓，令領展所獲的支持，會較其他收租同業為強。領展在尋求高質租戶及消費者，仍具空間去擴展。

該行又不認為，領展的物業估值下跌，會影響到其現金流及派息，已經向市場重申，今年度派息保持穩定。在考慮到領展為租戶提供的紓困措施，及香港未來的零售前景，料每股派息由2020至2022年，較過往調低6至17%，料2021及2022年度的股息率為3.5厘及3.8厘。現價而言領展的派息率已經調升至逾4厘，在過往紀錄，其派息率鮮見超過4.5厘。

記者：陳偉燊

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