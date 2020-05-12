兩隻小型新股馬來西亞飼料分銷商Ritamix（1936）、伊登軟件（1147）明日將掛牌上市，今早已公布認購結果，現時正進行暗盤交易。兩股表現兩極，於耀才暗盤，伊登開跌12%，於4點30分暫報0.22元。每手1萬股，每手帳面蝕300元。認購反應平淡的Ritamix則一度高見1.54元，現回落至1.4元，仍有四成升幅。每手2000股，每手帳賺800元。

認購結果方面，Ritamix下限定價每股1元，共計接獲近6600份認購申請，公開發售超購4.33倍，國際配售獲輕微超額認購。一手中籤率30.01%，8手穩中一手。僅有兩名認購金額超500萬元的乙組投資者。兩名基石投資者，個人投資者黃翔弘及投資公司China Peace Limited將分別持股公司2.4%及4.8%。

伊登軟件於公開發售時已定價每股0.25元，此次相對反響較熱烈，共計接獲約3.3萬份認購申請，公開發售超購114.63倍，國際配售獲小幅超額認購。一手中籤率30%，80手才可穩中一手。乙組投資者共計有95名，其中38人入「頂頭槌飛」，最終獲派1400手。

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