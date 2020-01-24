環球時報指中國或考慮讓中美貿易協議作廢，市場聞風色變，恒指低開244點後最多挫465點，低位觸及上升通道底部，收市跌356點或1.45%，報24245點，成交金額970億元，較上日減少47.05%；國指跌158點或1.59%，報9832點。

太古（0019）跌4.64%，收報48.3元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.63%，收報69.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低40點。逆市上升的藍籌僅4隻，其中，蒙牛（2319）升1.59%，收報28.8元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）升0.64%，收報251.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點。

中方擬毀約，貿易股普遍下跌，萬洲（0288）跌0.97%，收報7.14元；申洲國際（2313）跌2.14%，收報91.5元；創科實業（0669）跌1.95%，收報65.25元；舜宇（2382）跌1.49%，收報118.8元。僅周五將公布業績的瑞聲（2018）可逆市升0.75%，收報40.05元。

明日將公布業績的騰訊（0700）跌0.92%，收報431元。無緣本周染藍的阿里巴巴（9988）收報199.7元，升0.5%；美團（3690）收報112元，升2.1%。

昨日抽高的濠賭股回吐，新濠國際發展（0200）收報14.9元，跌1.72%；美高梅中國（2282）收報9.33元，跌2.51%；澳博控股（0880）收報8.14元，跌1.45%；永利澳門（1128）收報14.28元，跌0.83%；銀河娛樂（0027）收報52.9元，跌2.49%；金沙中國（1928）收報31.6元，跌1.71%。

物管股續有炒作。宣布收購的奧園健康（3662）收報8.73元，升2.71%。其他物管股方面，鑫苑服務（1895）收報2.45元，升2.08%；新城悅（1755）收報19.48元，升0.31%；雅生活服務（3319）收報42.5元，升0.47%；碧桂園服務（6098）收報36.4元，升0.28%；彩生活（1778）收報3.56元，升1.71%；永升生活服務（1995）收報12.08元，升2.55%。

續炒作的還有生物科技股，藥明生物（2269）收報129.8元，升2.2%；

百濟神州（6160）收報96.6元，升3.87%；康寧傑瑞製藥（9966）收報17.14元，升4.13%；維亞生物（1873）收報5.09元，升7.61%；藥明康德（2359）收報112.5元，升1.53%；金斯瑞（1548）收報15.64元，跌0.13%。

華潤燃氣（1193）配股，收報41元，跌6.71%；其他燃氣股方面，中國燃氣（0384）收報27元，跌2.17%；新奧能源（2688）收報88元，跌2.38%；北京控股（0392）收報26.4元，跌2.76%。

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