Visa今發布一項調查研究結果，發現金融科技應用正成為香港消費者日常生活的一部分，但許多人認為自己對相關的知識及應用，缺乏足夠的理解及教育，以致未能充分利用有關技術。當中有逾三分之二（67%）的受訪者認同金融科技企業的產品及服務，有助他們更妥善管理其個人財務；接近半數人認為隨著科技發展加速，金融教育變得越來越重要。

Visa委託YouGov於今年4月進行是次調查研究，共1031名受訪者參與網上調查。據研究顯示，每10名港人便有9名（93%）有使用金融科技應用程式來進行個人理財，當中22%的受訪者聲稱他們的使用時間長達80%或以上，而使用比例最高的是25歲至34歲的專業人士（34%）。

研究顯示，受訪者又認為，金融科技帶來的最大好處是速度及靈活性（35%），其次是為消費者提供成本較低或較划算的交易（19%），以及借助開放應用程式介面（API）推動的開放銀行，更便捷地獲取綜合財務數據（14%）。不過，用戶在過去12個月未有積極採取多重安全措施，去保障其個人資料私隱，例如只有39%的受訪者在輸入個人資料時，檢查網址是否真確可靠，亦僅得29%受訪者至少每年重設密碼一次。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，儘管金融科技的應用在香港日益普及，僅得17%港人相信自己對此有良好的了解及掌握，接近半數人（49%）相信隨著科技加速發展，金融教育變得更加重要，認為推動金融教育是支付網絡、企業、商戶、政府以及消費者的共同責任，同時愈見受歡迎的金融科技公司亦佔重要角色，可幫助消費者更妥善管理個人財務。

記者：溫藹紅

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