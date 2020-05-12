海洋公園面臨倒閉之虞，政府備受壓力，不知是注資吊命抑或乾脆關門大吉好。田北辰形容海洋公園為港人情意結，的確是事實，但同時海洋公園實際亦對香港旅遊業重要，有地標才可吸引到旅客到來，而有些地方是米老鼠取代不了的。

自上海宣布興建迪士尼後，大家便擔心會否搶走香港大陸客源。上海迪士尼於2016年開張，據香港旅發局資料，2017年至2019年大陸旅客佔整體訪港旅客人次的比例一直高企，由76%微升至78%，但同期香港迪士尼大陸旅客佔總入場人次由34%稍跌至33%；當中或有誤差值，但至少上海迪士尼開幕以來，香港迪士尼似乎未能靠大陸旅客推動整體增長。

然而海洋公園卻不同，是上海所沒有，比起迪士尼更易成為大陸旅客來香港的原因，加之園內有刺激類的機動遊戲，其過山車較適合成人遊玩，定位不同。2017年越礦飛車曾獲美國主題公園評論網站評為全球最美過山車，皆因有綠水青山環繞，海島本身亦是香港特色之一。外國旅客出國，往往要看家裏看不到的事物，香港政府要向外推銷旅遊業的話，介紹海洋公園總比迪士尼容易。亦正因迪士尼與海洋公園並存，旅客到一個城市可兼玩兩個主題樂園，也是噱頭。若沒有海洋公園，旅客何不到上海或東京迪士尼呢？尤其兩地迪士尼都比香港的大。

何況現時經濟轉惡，陳茂波亦說三大支柱中私人消費一定要保住，但未來失業率會攀升，本地年輕一代初嘗經濟差的滋味，或會緊縮開支；要重振經濟，由旅遊業帶旺零售、餐飲這條水源亦不可或缺。

問題是如何救亡。海洋公園酒店與港鐵站近年相繼落成，其一可吸引過夜旅客，其二可開拓晚上活動。園方2018年便推出過周末夜間餐飲活動，免費入場。既然有港鐵站來往，不妨繼續善用閒日晚上時段，例如借場舉辦大型音樂活動等，可賺取場租之餘，亦使大眾記得海洋公園，收宣傳之效。

即使政府無力注資，何不參考當年將房委會放到私人市場變成領匯（0823），將海洋公園引入私人資金甚或出售，由商家管理，總比倒閉來得實際，否則新建的酒店與港鐵站豈不前功盡廢？正如前靈魂人物盛智文所暗示，政府角色在海洋公園之中略顯尷尬，變成包袱，出售或公私營合作或許是出路。

賈文清

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