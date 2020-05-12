萬事達卡（Mastercard）全球消費者調查結果顯示，於2月至3月期間，亞太區的雜貨店和藥房之一拍即付交易量，相比非感應式支付交易量增長超過2.5倍，反映大部分消費者在日常消費中已轉用感應式支付，是基於對衛生及零接觸選項的需求。公司稱，是次調查旨在研究全球19個國家的消費者在支付模式上的改變，從而了解使用率正在持續上升的感應式支付概況。

Mastercard表示，很多國家在2月及3月期間，就防控疫情而實施或加強社區隔離措施，以致大部分消費者在採購必需品時轉用感應式支付卡付款。基於安全和衛生考慮，全球79%受訪者及亞太區91%受訪者表示，目前正使用一拍即付的感應式支付方式；此外，全球74%受訪者及亞太區75%受訪者表示，即使在疫症大流行結束後，他們亦將繼續使用感應式支付。

據調查結果顯示，全球46%受訪者表示已將具備感應式功能的卡種，轉換成最常用的支付卡，而亞太區更有51%的受訪者表示已作出更換；此外，全球82%受訪者已視感應式支付為更衛生的支付方式，而亞太區亦有80%受訪者表示認同，反映疫情加深人們對使用現金的憂慮，而感應式支付則能提供消費者信心。

Mastercard 亞太區產品及創新部門行政副總裁Sandeep Malhotra表示，調查顯示疫情明顯地改變了人們現時及今後的消費模式，特別是亞太區的支付生態更傾向於感應式支付，同時每4人中便有3人打算在疫症大流行後，繼續使用一拍即付的支付工具，這證明消費者已意識到感應式支付更安全、更衛生、結賬速度更快，以及對社會更負責任的付款方式。

記者：溫藹紅

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