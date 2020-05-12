港股昨急升後今早口吐，恒指低開244點後向下，最多跌465點，低見24136點反彈，升上24,280點受阻回軟，半日收報24163點，跌438點或1.78%；國指跌1.69%。不過，恒生中型、小型股指數跌0.74%、0.44%，中小型股沽壓不大。大市成交549億元，交投保持平穩。

昨急升的騰訊（0700），半日回吐約1.6%，收報428點，守住120元之上；其他互聯網軟件股繼續做好，美團（3690）升逾1%，阿里健康（0241）升半成，好醫生（1833）、金山軟件（3888）升逾3%。舜宇（2382）回吐2%，小米（1810）逆市升1%。重磅股友邦（1299）、匯控（0005）、內險、濠賭、本地地產、內房等沽壓較大，跌幅普遍超過2%。不過，醫療設備，物管、教育炒作持續、微創（0853）升7%，永升生活（1995）、新高教（2001）升3、4%。

此外，食品飲品股向好，日清（1475）、維他奶（0345）、頤海（1579）升逾3%；H&H（1112）剛公布首季營運理想，股價呈現突破，可候回調吸納。

H&H首季總收入按可比基準按年增長13%，中國收入增長強勁，按年增近兩成，抵消海外市場影響。疫情爆發，市民對提高免疫力、營養及護理用品需求增加，H&H的供應鏈保持正常運行，加上經營模式調整，把握機遇。儘管產品及渠道組合變動，以及匯率波動及物流成本上升，會對毛利率造成負面影響，但新產品開發及渠道擴展持續，業務具防守性。

股價方面，H&H公布營運數據後急升，升破33至35元密集阻力，曾高見36.5元回順，可以趁調整吸納，並設低收33元止蝕，後市有機會挑戰年初高位38元。

劉思明

明報投資版資深評論員

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