非凡中國（8032）公布截至三月底的首季季績，首季純利為2703.1萬元，按年減少7.97億元或96.7%，主要由於期內2019年首季集團有出售李寧（2331）6.8%權益產生的8.174億元收益。

集團補充指，在今年4月3日已完成配售李寧2.85%的股份，為公司變現李寧部分投資的良機及時機，並擬將配售產生的所得款項淨額約14.935億元用於擴大及發展其業務，當中包括在合適時機出現時進行的潛在收購，包括與體育、健康及休閒消費品有關的潛在項目。

以及應用所得款項作為集團的一般營運資金以擴大其現時營運，亦可考慮在配售事項完成後宣派特別股息以作為對股東的回饋。

首季綜合收益按年跌48.1%至9240萬元，收益減少乃因企業策略作出若干調整，期內縮減建材業務。但集團毛利僅按年減少9%至1710萬元。

至於，為應對新型冠狀病毒疫情，集團於首季度內按國家相關部門要求暫停旗下體育目的地之營運，包括體育園、運動中心和滑冰場，以及暫緩相關體育培訓和活動，現時預期相關業務可能會隨著內地疫情受到控制後在第二季逐漸回復正常。

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