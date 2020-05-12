利豐（0494）今日決議私有化計劃，持有數萬股何太表示，「不是很支持」今次私有化，自己於2012年「好高價」買入利豐股票，看好公司的物流及服裝業務，打算用作收息，一直信任利豐未有多理會。現時股價大跌仍希望與公司共渡時艱，但私有化作價「好似唔係好抵」，對股東一點利益也沒有。

支持私有化的楊先生指出，小散戶可做的事不多，「仇就無得報」，大家應接受私有化，否則是「玩死自己」。他續指，股東會氣氛良好，就算私有化作價太低亦沒有辦法，只希望取回資金再作投資，好過股價「沉係幾毫子」，透露自己買入價較私有化作價「拉返勻都差唔多」。如果明日股價高於私有化作價，他亦會出售持有的股票。

滬港專業人士聯會會長、利豐前高層趙麗娟表示支持私有化，相信管理層是經過多次研究才提出「要作出（私有化）決定都痛」，雖然持股有虧損，但經濟有起有跌，投資虧損在所難免。她強調，馮氏是一個有良心的老闆，一直為股東及員工著想、早於70年代已由中介人角色，轉型至供應鏈管理。

利豐早前已表明，因應疫情不提供茶點，中途離場的股東透露，股東會送上一盒口罩、一支酒精搓手液、利亞零售（0831）旗下聖安娜餅店的餅劵及合桃酥。

記者：蕭嘉聰

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