中國考慮撕毀中美貿易協議，引發市場憂慮，美股三大指數期貨跌0.27%至0.62%，亞洲股市向下，日股跌0.2%、韓台澳股則跌1%至1.29%。恒指今早低開244點後，最多挫465點或1.89%，低見24136點。

恒指半日跌438點或1.78%，報24163點，成交金額548億元；國指跌169點或1.69%，報9821點。

受毀約憂慮影響，貿易股向下，萬洲（0288）跌1.53%，收報7.1元；申洲國際（2313）跌1.39%，收報92.2元；創科實業（0669）跌1.28%，收報65.7元；瑞聲（2018）跌1.38%，收報39.2元；舜宇（2382）跌2.07%，收報118.1元。

47隻藍籌向下，太古（0019）跌5.03%，收報48.1元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.48%，收報68.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低61點。

逆市上升藍籌兩隻，蒙牛（2319）升1.41%，收報28.75元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點。另一上升藍籌為港交所（0388），半日升0.24%，收報250.6元。

騰訊（0700）將於本周三（13日）公布首季業績，半日跌1.61%，收報428元；未能於本周染藍的阿里巴巴（9988）收報197.6元，跌0.55%；美團（3690）則收報111元，升1.19%。

華潤燃氣（1193）今早公布折讓約7.14%配股，配股價每股40.81元。半日收報41.1元，跌6.48%。

今早內地公布CPI、PPI數字均遜預期，通脹低過預期而PPI則跌多過預期，國統局指名石油等行業對PPI下跌影響最深，石油股向下，中海油（0883）跌3.09%，收報8.48元；中石油（0857）跌2.91%，收報2.67元；中石化（0386）跌2.13%，收報3.68元。

奧園健康（3662）公布，以3700萬元人民幣（約4033萬港元）收購寧波宏建物業服務的65%權益。半日收報8.72元，升2.58%。

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