國統局公佈4月份居民消費價格(CPI)按年升3.3%，遜預期的3.7%，首4月為升4.5%；而工業生產者出廠價格(PPI)按年跌3.1%，多過預期的跌2.5%，首4月為跌1.2%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟指，國內新冠肺炎疫情防控向好的態勢進一步鞏固，生產生活秩序加快恢復。按月CPI下跌0.9%，跌幅比上月收窄0.3個百分點。其中，食品價格下降3.0%，降幅收窄0.8個百分點，是帶動CPI繼續下降的主要因素。

食品當中，生豬產能加快恢復，豬肉供給持續增加，價格繼續按月下降7.6%，降幅擴大0.7個百分點；而按年計則升96.9%，漲幅回落19.5個百分點。

PPI方面，董莉娟指，受疫情和國際大宗商品價格持續下降等因素影響，國內工業品價格繼續走低。按月下降1.3%，降幅比上月擴大0.3個百分點。石油和天然氣開採、石油、煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業，三個行業合計影響PPI下降約0.76個百分點，佔PPI總降幅的近六成。

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