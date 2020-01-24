疫情或令中美貿易關係重回角力階段，恒指今早低開244點或1%，報24358點，成交金額53億元；國指今早低開96點或0.97%，報9894點。

環球時報指，中國或考慮讓中美貿易協議作廢。貿易股下跌，舜宇（2382）跌2.16%，報118元，是跌幅最大的藍籌。萬洲（0288）跌0.55%，報7.17元；申洲國際（2313）跌1.76%，報91.85元；創科實業（0669）跌1.58%，報65.5元；瑞聲（2018）跌0.63%，報39.5元。

蒙牛（2319）升2.65%，報29.1元，是升幅最大的藍籌，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點。

騰訊（0700）將於本周三（13日）公布首季業績，不過至昨日止，北水已連續4日沽售騰訊。騰訊跌1.56%，報428.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低45點。

華潤燃氣（1193）折讓約7.14%配股，配股價每股40.81元。開市報40.85元，跌7.05%。

中行（3988）原油寶事件牽連甚廣。工行（1398）為控制風險，日前為其旗下「紙原油」產品提前移倉，卻又因此惹來非議。中行跌0.68%，報2.91元；工行（1398）跌0.77%，報5.13元。

美高梅中國（2282）公佈，簡博賢（Grant R. Bowie）已通知公司，他退任首席執行官職務，自5月31日起生效，並決定不再續約並將提早退任，以配合其個人退休計劃。開市報9.47元，跌1.04%。

恒指公司表示，會於下周一（18日）的發布會上，才公布有關恒指及國指應否納入同股不同權公司及第二上市公司諮詢總結。意味阿里巴巴（9988）及美團（3690），仍未能於今次檢討中染藍。阿里巴巴開市報198.9元，升0.1%；美團開市報111元，升1.19%。

奧園健康（3662）公布，以3700萬元人民幣（約4033萬港元）收購寧波宏建物業服務的65%權益。開市報8.6元，升1.17%。

龍湖集團（0960）公布，今年首四個月，集團累計實現合同銷售金額602.1 億元人民幣，按年跌6.04%，合同銷售面積356.0萬平方米。開市報35.95元，跌1.5%。

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