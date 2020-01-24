【開市焦點】港股ADR跌197點 阿里美團本周無緣染藍
文章日期：2020年5月12日 08:44
美股個別發展，港股ADR跌197點或0.81%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.29%，折合報433.72元；匯控（0005）跌1.34%，折合報39.51元；建行（0939）跌1.25%，折合報6.14元。
今日焦點股份可留意：
華潤燃氣（1193）折讓約7.14%配股，配股價每股40.81元。
中行（3988）原油寶事件牽連甚廣。工行（1398）為控制風險，日前為其旗下「紙原油」產品提前移倉，卻又因此惹來非議。
美高梅中國（2282）公佈，簡博賢（Grant R. Bowie）已通知公司，他退任首席執行官職務，自5月31日起生效，並決定不再續約並將提早退任，以配合其個人退休計劃。
騰訊（0700）將於本周三（13日）公布首季業績，不過至昨日止，北水已連續4日沽售騰訊。
恒指公司表示，會於下周一（18日）的發布會上，才公布有關恒指及國指應否納入同股不同權公司及第二上市公司諮詢總結。意味阿里巴巴（9988）及美團（3690），仍未能於今次檢討中染藍。
奧園健康（3662）公布，以3700萬元人民幣（約4033萬港元）收購寧波宏建物業服務的65%權益。
龍湖集團（0960）公布，今年首四個月，集團累計實現合同銷售金額602.1 億元人民幣，按年跌6.04%，合同銷售面積356.0萬平方米。
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