市場評估多國解封的情況，亦對美國在重啟經濟之際出現白宮工作人員染疫的情況感到憂慮。中美貿易方面，內地環球時報稱，中國可能考慮令中美貿易協議作廢，不過收市後美國總統特朗普表示對重啟談判不感興趣。至於負利率方面，美國聯儲局官員亦淡化市場預期。美股個別發展，道指低開74點後最多曾挫261點，高位則升34點。

道瓊斯工業平均指數收跌109點，跌幅0.45%，報24221點。標普500指數收漲0.52點，升幅0.02%，報2930點。納斯達克綜合指數收漲71點，或0.78%，報9192點。

波音跌3.39%，報128.91美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低31點，而蘋果升1.57%，報315.01元，貢獻道指33點。

科技股方面，蘋果收市報315.01元，升1.57%，谷歌母公司Alphabet收市報1403.59元，升1.39%，亞馬遜收市報2409元，升1.23%，Facebook收市報213.18元，升0.39%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.4%，報339點。德國DAX指數收跌0.73%，報10824點；法國CAC 40指數跌1.31%，報4490點；英國富時100指數收漲0.07%，報5939點。