中行（3988）客戶投資「原油寶」產品，在上月紐約期油歷史性跌至負數後出現巨虧。早前有內地傳媒引述投資者披露《和解協議》，中行已聯絡客戶提出和解方案，補償大部分客戶兩成強制平倉的保金。新浪網引述投資者報導，兩個代表投資者訴訟的律師團隊已終止原油寶案的代理。

新浪報導，事件爆出以來，德和衡及威諾律師事務所介入較深入，其中德和衡已與超過1000名投資者接觸。不過有投資者表示，德和衡表示，鑒於有人近期不斷在群里發布與法律無關的不良信息，集團因各方面原因無法完成審批，因此無法為原油寶投資人獲得正式的出庭函。威諾則指，鑒於各方面情況，決定終止對原油寶案件的代理。

新浪與德和衡確認投資人提供資訊，建議投資人應到各地開戶行自行立案，依法訴訟。威諾則沒有回覆。

《財新》早前報導，國務院金穩委決定中國銀行需為「原油寶」投資者虧蝕超過本金部分負責，並向投資額1000萬元人民幣以下的投資者返還20%保證金。

新浪引述投資者表示，中行已將《和解協議》已放上手機銀行，指基於雙方友好協商，提供線上簽署協議服務，投資人可在選擇查看協議并進行閱讀后，選擇同意或不同意。若選擇同意，協議將即時生效，中行將相關款項不遲於3個工作日內支付至客戶的原保證金賬戶。惟不再以任何理由和方式，包括訴訟、投訴、信訪等就原油寶相關事宜追償或主張權利。