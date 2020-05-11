開拓藥物（9939）今日公布，將於明日起招股，每股定價17.8元至20.15元，每手500股，入場費10176.53元。全球發售9234.75萬股，其中國際配售佔九成，集資額介乎16.44億元至18.61億元。招股期至本周五（5月15日）中午12時止，預計5月22日掛牌。獨家保薦人為華泰國際。聯席全球協調人為華泰國際、UBS、中金公司。

公司此次引入3名基石投資者，包括格力金控、弘暉資本、睿遠基金。其中格力投資9800萬美元；弘暉資本此前曾在B輪領投公司，作為基投再投入1200萬美元；睿遠基金則投資500萬美元。集資用途方面，將有42%用於核心產品普克盧胺的開發及商業化，約28%將用於核心產品福瑞他恩的開發及商業化，約14%用於其他臨床階段在研藥物進行中及計劃的臨床試驗，約6%用於臨床前階段在研藥物的研發，約10%用於營運資金及一般企業用途。

公司核心產品普克魯胺為針對前列腺癌、乳腺癌的抗癌藥物，其中針對前列腺癌的實驗在內地正進行III期臨床試驗。根據初步招股資料，截至今年4月，公司已招募252名患者，預計今年年內提交單一療法的新藥申請（NDA）；2021年上半年在內地提交與阿比特龍聯合療法的NDA。美國方面則預計年內可完成II期臨床試驗。

現時市場上針對前列腺癌的另一類似藥物為恩扎盧胺，其生產商為美國藥企輝瑞（Pfizer），在美國以Xtandi為人所知，在內地亦於去年年底完成新藥申請，但暫未有銷售。根據資料，輝瑞當年以140億美元天價買下此藥的專利。

開拓藥物首席財務官盧燕表示，見到恩扎盧胺近年在美國市場銷售額大增，但相信公司旗下普克魯胺在安全性、有效性都更有優勢，例如恩扎盧胺會產生癲癇副作用，普克魯胺則無，對於已經產生恩扎盧胺耐藥性的患者，普克魯胺依然顯示有效。

此前外媒Fortune報道，針對前列腺癌的藥物可能與降低新冠肺炎感染率有關。開拓藥物董事長兼首席執行官兼創始人童友之表示，新冠肺炎剛在武漢爆發時，蘇州大學曾對公司提出有研究興趣，推測新冠的發病與人體雄激素分布有關。童友之表示，公司隨即組織研究人員進行研究，隨後發現，雄激素受體抑制劑在減少新冠肺炎受體上有一定作用，因此上月在國外發表了結果，認為醫學界未來可在相關領域進行更多研究。

記者：馬迪帆