恒指今早裂口高開240點，最多曾升536點，高見24766點，逼近前高位，午後升幅一度收窄，但在內地公布4月份社融、新增貸款均勝預期後，交易時段最後半小時升幅稍稍擴闊。收市升371點或1.53%，報24602點，成交金額1036億元，較上日增加7.06%；國指升122點或1.24%，報9990點。

走勢上，恒指50天線(24211.21點)向下，而10天線(24176.38點)、20天線(24149.8點)正反覆向上。

上周公布4月出貨量後獲大和、高盛唱好，舜宇（2382）升4.24%，收報120.6元，是升幅最大的藍籌。

疫情之下手遊收入上升，憧憬周三公布佳績的騰訊（0700）升4.02%，收報435元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻112點。

逆市下跌的有三隻藍籌，恒安（1044）跌0.77%，收報64.45元，是跌幅最大的藍籌。中生製藥（1177）跌0.51%，收報11.82元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。另一下跌藍籌為新地（0016）跌0.2%，收報102.2元。

內地公布4月新增人民幣貸款、社會融資規模增量均勝預期，內銀股方面，工行（1398）升1.17%，收報5.17元；建行（0939）升0.97%，收報6.22元；交行（3328）升0.41%，收報4.88元；中行（3988）升0.69%，收報2.93元。

高銀金融（0530）公布，以70.4億元悉售啟德第4B區4號地，預期出售將錄虧損25.7億元。高銀金融收報1.39元，跌2.1%。本地地產股，除新地向下外，其餘均上升。地產股方面，恒地（0012）升2.62%，收報31.3元；新世界發展（0017）升0.66%，收報9.17元；長實集團（1113）升2.46%，收報49.9元；信置（0083）升1.65%，收報11.08元。

憧憬澳門將提出恢復赴澳旅遊簽證，濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報15.16元，升3.13%；美高梅中國（2282）收報9.57元，升0.21%；澳博控股（0880）收報8.26元，升1.98%；永利澳門（1128）收報14.4元，升1.84%；銀河娛樂（0027）收報54.25元，升1.02%；金沙中國（1928）收報32.15元，升3.38%。

中電（0002）中午公布，首季香港售電量按年下跌1.4%至67.58億度，宣派第一期中期股息每股0.63元，按年持平。中電（0002）升0.19%，收報80.15元。

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