受疫情大流行影響，全球資產市場備受打擊。匯豐環球投資管理亞太區債券投資總監陳寶枝表示，新冠肺炎疫情拖累全球經濟增長，但隨着部分亞洲地區已開始陸續受控，預計亞洲地區的經濟將會較西方國家更早復蘇，尤其是中國內地，料通脹率將維持良好，且會繼續保持低利率環境，均有利於亞洲地區的債券市場。

她又指出，基於美國目前已經減息至零利率水平，並最少維持至明年底，但認為當局偏向加大量化寬鬆規模，故不會將利率降至負利率，而亞洲地區如台灣及泰國等亦接近零利率水平，其他地區仍相對較高，因此她認為，亞洲地區利率將有機會繼續向下，信貸利差亦將會長時間維持在較高水平，預計能為當地債市提供相對可持續及正面的息率收益價值。

至於企業債違約方面，匯豐環球投資管理亞洲信貸主管梅立中表示，其亞太區與美國債市最大的分別在於，前者的能源板塊相對較少，如中國的能源企業即「三桶油」均有政府支持，因此違約風險較低。他又指，亞太區債券中以內房企業板塊佔比較大，但大部分均有發行10年以上高息債的經驗，同時受惠於近年賣地表現理想，料內地發展商在短期內急切還款的壓力較小，此外企業現已減少買地，發債主要是用作再融資，目前企業的槓桿已有所改善，整體市場系統出現爆破機會甚微。

同日，匯豐環球投資管理宣布，將透過基金互認計劃於中國内地推出匯豐亞洲債券基金及高收益債券基金。匯豐環球投資管理分銷業務銷售主管白韋恩（Alison Brown）表示，中國證監會已通過了29個基金，涉款規模為220億美元，而當中僅得3隻亞洲債券基金予內地投資者投資，加上今年2月北向資金每月流入10.3億元人民幣，是自去年9月以來最高的單月流入，均有利於其在內地進一步發展債券基金。

記者：溫藹紅

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