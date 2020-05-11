【有片：選股王】澳門將提出恢復赴澳旅遊簽證 濠賭股邊隻買得過?
文章日期：2020年5月11日 12:57
恒指高開240點向上，最多升536點，高見24766點回順，半日收報24706點，升476點或1.97%；國指升1.75%。大市半日成交額573億元。
3月反彈以來領漲的騰訊（0700），周三公布首季業績前，股價今早升破420元，呈向上突破，倘若守住420元，有機會反覆上試430、440元水平。恒指也有機會上試高位，今早低位約24500點成為短線支持，上望兩萬五至25500點阻力。
手機設相當股份外，中資電力、石油、航空做好。教育、濠賭、本地地產偏強。港澳疫情持續受制，濠賭股可以留意。
澳門行政長官早前表明在適當時候請求中央政府恢復內地赴澳旅遊簽註審批、增加「自由行」城市數目等，此將有助澳門經濟復蘇。濠賭股銀娛（0027）、新濠（0200）率先向上突破近日高位，銀娛上周57元料有較大阻力，後者相對落後，短線有機會上試16.5元水平，短線以低收14元止蝕。
劉思明
明報資深評論員
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