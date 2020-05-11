擁有「合味道」、「出前一丁」等品牌的日清食品（1475）首季溢利為9896.6萬元，按年升7.95%，每股盈利為0.092元，不派息。首季收入為8.85億元，按年升10.63%。

來自香港業務首季收入按年增加11.1%至3.58億元，是由於香港的袋裝即食麵需求增加。整個分部收入為4.086億元，按年增14.6%，分部業績為4548.6萬元，按年升31.29%。

雖然今年人民幣兌港元匯率貶值，但由於中國的杯裝即食麵銷量提升，故內地業務首季收入仍按年增加10.33%至5.26億元，按當地貨幣計升幅更達16.1%。內地整個首季分部收入為5.67億元，按年增9.33%，分部業績為8021.4萬元，按年升22.73%。期內首季毛利率為32.1%，按年減少0.8%，主要是原材料成本按年上升。

集團母企日本日清首季營業收入為48.65億日圓，按年升26.59%，銷售額為441.62億日圓，按年升4.17%。日本日清指出，2019年新型冠狀病毒爆發後，第四季度的宅經濟令優質即食麵之需求上漲。有賴於中國杯麵及香港袋麵（主要是合味道品牌及出前一丁品牌）的強勁銷量，令銷售額按年增加。有賴於中國及香港銷量增長，而與銷量增長相關之成本降低，溢利亦按年增加。

日清食品表示，集團已成立一家合營公司，為中國顧客提供更多日本品牌食品及飲料產品，有助產品更多元化，長遠而言為集團開拓新收入來源。執董、董事長及首席執行官安藤清隆則表示，集團在今年首季度多變的環境下仍然取得不俗的業績，於中、港均錄得雙位數的收入增長。縱使面對著新冠病毒疫情，但業務仍保持強韌。集團亦把握在非即食麵業務的增長機會，以推動可持續的業務發展。

記者：方楚茵

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